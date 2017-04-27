Депутат Рады предложил Ватикану канонизировать Ляшко

Так Гончаренко прокомментировал скандал по поводу обвинения Ляшко в незаконном обогащении. «Обогащением Ляшко должна заниматься (...) Конгрегация по делам святых Ватикана. Потому что только они могут изучать чудеса! Ведь это же чудо — снимать виллу в Конче-Заспе за 10 тысяч гривен в месяц. Или ни дня не работая в бизнесе задекларировать квартиры, машины, супердорогие часы и миллион долларов кэшем», — написал депутат.

25 апреля пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook сообщила, что Ляшко вызван на допрос для проверки законности приобретения ряда объектов имущества.

Сам Ляшко назвал действия правоохранительных органов политической расправой, сообщало издание «Страна».