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На Украине завели дело о возможном незаконном обогащении Ляшко
На Украине в отношении депутата Рады Олега Ляшко возбудили уголовное дело. Главу «Радикальной партии» подозревают в незаконном обогащении. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Из антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу», — заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.
Ранее ряд СМИ опубликовали расследования, в которых утверждается, что Ляшко за последний год приобрел вместе с супругой недвижимости на 700 тысяч долларов. Однако ни политик, ни его жена не занимаются бизнесом.
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