На Украине завели дело о возможном незаконном обогащении Ляшко

«Из антикоррупционной прокуратуры действительно поступило дело по незаконному обогащению, но оно только еще поступило. Я не готов сказать, что происходит по этому делу», — заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Ранее ряд СМИ опубликовали расследования, в которых утверждается, что Ляшко за последний год приобрел вместе с супругой недвижимости на 700 тысяч долларов. Однако ни политик, ни его жена не занимаются бизнесом.