В ЛНР установили причастных к подрыву автомобиля ОБСЕ

Начальник следственного отдела Генпрокуратуры ЛНР Александр Александров заявил, что результаты инженерной разведки на месте подрыва автомобиля ОБСЕ доказали причастность к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Life

По его словам, в 500–700 метрах от места ЧП была обнаружена «лёжка» группы.

«По найденным уликам и характеру действий установлено, что диверсионная группа состояла из трёх человек. Старший группы — майор Голудзяк Сергей Вячеславович из состава 8-го полка ССО ВСУ (командир полка — подполковник Ковальчук Евгений Олегович )», — сказал Александров.

Утром в воскресенье, 23 апреля, на мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ. В результате погиб один гражданин США, два человека получили ранения. ЧП произошло в районе населенного пункта Пришиб, когда два автомобиля миссии ОБСЕ следовали из Славяносербска в Сокольники.

В Народной милиции уточнили, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.