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В ЛНР установили причастных к подрыву автомобиля ОБСЕ
Начальник следственного отдела Генпрокуратуры ЛНР Александр Александров заявил, что результаты инженерной разведки на месте подрыва автомобиля ОБСЕ доказали причастность к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщает Life.
По его словам, в 500–700 метрах от места ЧП была обнаружена «лёжка» группы.
«По найденным уликам и характеру действий установлено, что диверсионная группа состояла из трёх человек. Старший группы — майор Голудзяк Сергей Вячеславович из состава 8-го полка ССО ВСУ (командир полка — подполковник Ковальчук Евгений Олегович)», — сказал Александров.
Утром в воскресенье, 23 апреля, на мине подорвался один из двух патрульных автомобилей СММ ОБСЕ. В результате погиб один гражданин США, два человека получили ранения. ЧП произошло в районе населенного пункта Пришиб, когда два автомобиля миссии ОБСЕ следовали из Славяносербска в Сокольники.
В Народной милиции уточнили, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
Служба безопасности Украины заявила, что в связи с произошедшим в Донбассе было возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
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