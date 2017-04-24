Вороненков оставил Максакову без наследства

Жена убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова осталась после смерти мужа без наследства. Незадолго до своей гибели Вороненков почти всю свою недвижимость оформил на первую жену Юлию и их общих детей, так как боялся конфискации имущества. Об этом сообщает Life

Стоимость домов, квартир и земельных участков погибшего оценивается примерно в миллиард рублей.

Юлии Вороненковой достался особняк на Рублёвке, четырёхкомнатная квартира в ЖК "Кунцево" на западе Москвы и трехкомнатная квартира в ЖК "Дом в Сокольниках" на востоке столицы.

На 19-летнего Николая Вороненкова оформлены две квартиры в доме на Тверской улице и одна на Малой Грузинской.

Максакова может претендовать только на треть четырёхкомнатной квартиры на улице Удальцова, так как она оформлена на трёх собственников — Вороненкова, его дочь Ксению и на сына Николая.

При этом Максакова остается хозяйкой своих домов и квартир, которые она купила еще до замужества. Также ей принадлежат апартаменты в башне "Москва-Сити", которые ей подарил Вороненков.