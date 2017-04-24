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Скрипку хотят наказать за высказывания о гетто
Украинский Институт правовой политики и соцзащиты подал жалобу в прокуратуру на певца Олега Скрипку, предложившего создать гетто для тех, кто не может выучить украинский. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава организации, экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная.
По ее словам, общественная организация потребовала привлечь Скрипку к ответственности за разжигание межнациональной ненависти и вражды.
«Ибо за свой гнилой язык надо научиться отвечать!!! Заявление про гетто для русскоговорящих - это не только признак серьезного психического заболевания у неадекватного гражданина Скрипки, но и вполне конкретное, уголовно наказуемое действие, регламентируемое все еще действующим УК Украины!» - подчеркнула Бережная.
Экс-депутат отметила, что «адепты секты святого майдана привыкли безнаказанно оскорблять, нести свой маразматический бред и оскорбления про жителей Донбасса», но теперь за «ксенофобские высказывания придется отвечать». «Так оно и для евроинтеграции полезнее будет, и для ощущения продвижения реформ в стране», - заключила она.
Ранее в одном из интервью Скрипка заявил, что «люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ» и «таким ставят диагноз «дебилизм». Он назвал этих граждан «социально опасными» и призвал «создать для них гетто». Также музыкант подчеркнул, что «хотел бы жить в полностью украиноязычной культурной среде».
Высказывания певца, в частности, раскритиковал глава МВД Украины Арсен Аваков. Он назвал слова Скрипки «омерзительным фальшивым перлом».
После этого музыкант заявил, что его предложение о создании гетто было «ироническим». По словам Скрипки, он хотел донести до властей необходимость «предоставить украинцам больше возможностей, чтобы они могли овладеть родным языком».
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