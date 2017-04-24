В Москве придумали новый налог

На заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко заявил, что в Москве проживает много обеспеченных россиян, которые при этом не имеют детей. По его мнению, их можно обложить налогом на бездетность. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва"

«У нас достаточно большое количество очень имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность. Это же очень просто - обложить налогом на бездетность. Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении и умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на маловозрастных членов семей, на потребности многодетных семей», - сказал Губенко.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева, налог на бездетность существовал в СССР, но вызвал в свое время много вопросов.

«Мягко говоря, вызывало недоумение, более того, мне приходилось тоже, будучи председателем профсоюза разбираться с ситуацией, когда женщины приносили липовые справки о невозможности забеременеть. Когда у нас самые ушлые молодые люди, не стесняясь, приносили справки, что они импотенты и это создавало в обществе дележ на порядочных, которые заводят детей и на приспособленцев, которое любыми способами уходили от этого», - сказал Антонцев.

Он отметил, что Россия – страна не бедная, поэтому многодетным семьям можно помогать и без «изъятия из доходов всех остальных».