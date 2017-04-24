Сбербанк назвал причину сбоя в работе

Утром 24 апреля клиенты Сбербанка пожаловались, что не могут снять деньги с карт в банкоматах и провести платежные операции. Затем в твиттере кредитной организации появилось сообщение на эту тему. «Действительно, были временные ограничения при проведении операций. Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства», - написали представители банка.

Позже в Сбербанке назвали причину сбоя. «В результате внедрения обновления программного обеспечения в ночь с 23 на 24 апреля наблюдались краткосрочные технические проблемы в работе банковских карт Visa», - пояснили в банке.

По данным организации, около 06:00 по московскому времени обслуживание карт было восстановлено в полном объеме.