СБУ выложила снимок неловкого момента с Милявской

Служба безопасности Украины в своем аккаунте в соцсети опубликовала фото неловкого момента выступления российской певицы Лолиты Милявской , которой власти Украины запретили въезд. Украинская служба безопасности в своем Twitter выложила фото Лолиты Милявской, у которой во время выступления частично обнажилась грудь.

Так она отреагировала на решение властей запретить въезд уроженке Украины российской певице Лолите Милявской. Ее сняли с поезда, когда она ехала навестить дочь. Формальным поводом стало посещение ею в 2015 году российской Керчи.

Позднее Милявская поздравила воюющие «с женщинами, стариками и артистами» власти Украины, пожелав им получить аналогичные запреты на въезд в их «любимые США и Европу».