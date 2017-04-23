Подорвавшиеся наблюдатели ОБСЕ нарушили мандат организации

Стали известны подробности подрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе. Автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) отклонился от основного маршрута. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Сегодня два автомобиля СММ ОБСЕ направлялись из Славяносербска в село Сокольники. В районе села Пришиб одна из машин подорвалась на противотанковой мине. Погиб представитель миссии, получил ранение его коллега.

«Известно, что указанный экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. Мы неоднократно обращали внимание СММ ОБСЕ о соблюдении необходимых мер безопасности при мониторинге маршрутов следования», - заявили в оборонном ведомстве

Военные ЛНР отметили, что надеются на реальную оценку происшествия представителями международных организаций. В Народной милиции не исключают провокации со стороны армейских частей, в том числе диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Украины.

«Мы неоднократно доводили до международных наблюдателей о возможных провокациях со стороны ВСУ, действиях ДРГ вблизи линии боевого соприкосновения», - заявили в ЛНР.

Там напомнили, что в январе 2017 года в районе поселка Долгое Славяносербского района из ПТУР обстреляли автомобиль СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня). Тогда по счастливой случайности никто не пострадал.