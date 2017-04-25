«Первый канал» извинился перед Лолитой Милявской
Благодарю ещё раз всех, из Замечательного старинного города Иванова, за комментарии и поддержку. Злых не буду)). Они забывают про бумеранги. Моей дочери Жить, и она ещё не начинала это по-взрослому. Интересно, какое общество Ее будет окружать?.. Надеюсь, вменяемое и развитое. Она не гламурит, потому что ей это не интересно). Она очкарик настоящий, книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У неё нет надобности выходить в социум посредством соцсетей и я не очень хочу. Я благодарю всех учеников, родителей, директора и завуча обычной (подчёркиваю) киевской школы за то, что прогоняли обложивших вход в школу журналистов с не лучшими намерениями.. Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется!!! Спасибо! Я ещё раз непоколебима в Вере, что Нормальных Людей больше, они всё понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять Доброе.. поэтому Мир Будет! Во всех смыслах!! Нужно пройти Апокалипсис, и мы вместе это сможем! Много гениальных аутистов в мире. И может мне стоит пожалеть, что дочь не Гениальна? Аутист не реагирует на злость в социуме, он живет в своём прекрасном мире цифр, сложений, вычитаний, знаний.. Я говорю о формах ярко выраженных. У меня обычный ребёнок, не Эйнштейн.. У неё одна проблема - не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества Свыше, это не передашь по генетике.. А жаль, многим бы пожелала изменить генный код.. Многие журналисты убрали материал о "диагнозе". Спасибо! И отдельное Спасибо руководству "Первого канала" за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)