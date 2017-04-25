«Первый канал» извинился перед Лолитой Милявской

Руководство «Первого канал» принесло извинения Лолите Милявской за то, что в эфире дочь певицы Еву назвали «больной аутизмом». Об этом артистка написала в своем аккаунте в Instagram

«Многие журналисты убрали материал о «диагнозе». Спасибо! И отдельное Спасибо руководству «Первого канала» за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!», — написала Милявская.

Милявская добавила, что единственная проблема ее 18-летней дочери - отсутствие интереса к общению в социуме.

«У меня обычный ребёнок, не Эйнштейн.. У неё одна проблема - не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание», - написала Милявская.

25 апреля артистка опубликовала в своем аккаунте гневный пост, в котором заявила, что «у дочери никогда не было аутизма». Имя Евы Милявской, которая живет в Киеве с бабушкой, было размещено на сайте с детьми, страдающими от этого заболевания.

«Никогда у моей дочери не было аутизма! Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом. Вероятно, это произошло из-за «писак», давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые «врачи», желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. […] Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях», - написала Милявская.

Артистка также выразила благодарность жителям Киева, поддержавшим артистку после запрета посещать Украину. На момент написания новости пост набрал более 31 тысячи лайков.