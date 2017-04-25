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«Первый канал» извинился перед Лолитой Милявской

Руководство «Первого канал» принесло извинения Лолите Милявской за то, что в эфире дочь певицы Еву назвали «больной аутизмом». Об этом артистка написала в своем аккаунте в Instagram.

Благодарю ещё раз всех, из Замечательного старинного города Иванова, за комментарии и поддержку. Злых не буду)). Они забывают про бумеранги. Моей дочери Жить, и она ещё не начинала это по-взрослому. Интересно, какое общество Ее будет окружать?.. Надеюсь, вменяемое и развитое. Она не гламурит, потому что ей это не интересно). Она очкарик настоящий, книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У неё нет надобности выходить в социум посредством соцсетей и я не очень хочу. Я благодарю всех учеников, родителей, директора и завуча обычной (подчёркиваю) киевской школы за то, что прогоняли обложивших вход в школу журналистов с не лучшими намерениями.. Я спокойна за свою семью, потому что тысячи киевлян написали в соцсетях, что готовы будут прийти моей семье на помощь, если потребуется!!! Спасибо! Я ещё раз непоколебима в Вере, что Нормальных Людей больше, они всё понимают про нынешнюю жизнь и не перестают сеять Доброе.. поэтому Мир Будет! Во всех смыслах!! Нужно пройти Апокалипсис, и мы вместе это сможем! Много гениальных аутистов в мире. И может мне стоит пожалеть, что дочь не Гениальна? Аутист не реагирует на злость в социуме, он живет в своём прекрасном мире цифр, сложений, вычитаний, знаний.. Я говорю о формах ярко выраженных. У меня обычный ребёнок, не Эйнштейн.. У неё одна проблема - не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества Свыше, это не передашь по генетике.. А жаль, многим бы пожелала изменить генный код.. Многие журналисты убрали материал о "диагнозе". Спасибо! И отдельное Спасибо руководству "Первого канала" за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

«Многие журналисты убрали материал о «диагнозе». Спасибо! И отдельное Спасибо руководству «Первого канала» за разговор по телефону и извинения!! Я никогда не сомневалась, что на главном канале страны Человечность была, есть и будет!», — написала Милявская.
Милявская добавила, что единственная проблема ее 18-летней дочери - отсутствие интереса к общению в социуме.
«У меня обычный ребёнок, не Эйнштейн.. У неё одна проблема - не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание», - написала Милявская.
25 апреля артистка опубликовала в своем аккаунте гневный пост, в котором заявила, что «у дочери никогда не было аутизма». Имя Евы Милявской, которая живет в Киеве с бабушкой, было размещено на сайте с детьми, страдающими от этого заболевания.
«Никогда у моей дочери не было аутизма! Какой-то придурок разместил Ее имя на сайте детей с этим недугом. Вероятно, это произошло из-за «писак», давая интервью которым, когда Евочка была маленькой, я рассказывала, как некоторые «врачи», желая развести на деньги, пытались ставить нам диагноз. […] Я жду извинений от 1 канала и всех остальных, кто в последние дни сообщал эту муть в репортажах и статьях», - написала Милявская.
Артистка также выразила благодарность жителям Киева, поддержавшим артистку после запрета посещать Украину. На момент написания новости пост набрал более 31 тысячи лайков.
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Лолита Милявская
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