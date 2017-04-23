Широко зевающая журналистка прервала прогноз погоды в Канзасе

Во время прогноза погоды на телеканале KSCW-DT в американском штате Канзас на экран случайно вывели изображение широко зевающего репортера. Ролик произошедшего выложила на своей странице в Facebook «ворвавшаяся» в кадр журналистка Диди Сан (Deedee Sun).

Ведущий прогноза погоды Росс Янсен (Ross Janssen) воспринял неловкую ситуацию с юмором. «Диди выглядит усталой сегодня», — отметил он.

«Кто-то случайно нажал правильную кнопку в нужное время, чтобы поймать мой гигантский зевок!» — пошутила Диди. Девушка добавила, что действительно немного устала в тот день.

Пользователи сети в комментариях похвалили журналистов за проявленное самообладание.