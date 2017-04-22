Ростуризм выступил с предупреждением к россиянам

Федеральное агентство по туризму советует росийским туристам во Франции учитывать, что во время президентских выборов в стране может быть неспокойно.

«Мы хотим напомнить нашим соотечественникам, которые сейчас отдыхают во Франции, что в день выборов в этой стране нужно быть бдительными и заботиться о собственной безопасности», — заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева , сообщает РИА Новости

Она считает, что особых оснований для беспокойства нет, но некоторые риски стоит учитывать.

«Ситуация в Европе неспокойная, поэтому нужно быть более внимательными», — пояснила она.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится завтра.