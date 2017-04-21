Появились подробности нападения на приемную УФСБ в Хабаровске

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что 21 апреля в приемную управления ведомства по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая зону технического контроля, начал стрелять по людям. Об этом сообщает «Интерфакс».

В результате погиб сотрудник Федеральной службы безопасности и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. «Нападавший уничтожен», — заявили в ЦОС.

Там добавили, что на месте происшествия проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Ранее сообщалось о нападении на приемную управления ФСБ, расположенной на улице Волочаевская в Хабаровске. Часть района перекрыта, туда прибыли машины скорой помощи.