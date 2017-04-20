Фийон назвал Крым исторически русской территорией

Кандидат в президенты Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон заявил, что Россия никогда не покинет Крым, потому что он «является исторически русским». Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Фийона, в ситуации с присоединением Крыма к России важно помнить о праве народов на самоопределение.

«Нужно соблюдать два важных, хоть и противоречивых принципа: уважение международного права и права народа на самоопределение. Никто не может отрицать, что Крым является русским в историческом, культурном и лингвистическом смыслах. Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не будет», - сказал политик.

По его мнению, будущее Крыма необходимо решать на конференции ООН