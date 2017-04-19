Бывший депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик устроил сидячую забастовку после того, как глава города Геннадий Кернес выгнал его из сессионного зала. Видеозапись с заседания горсовета опубликовал YouTube-канал «Корень в квадрате | Новости Харьков».

Кернес назвал Лесика «клоуном», а затем бывшего парламентария вывела из зала охрана, однако он заявил, что не сдастся. Депутат сказал, что начинает в мэрии «сидячую забастовку». «Я буду драться за свою страну даже с поломанной ногой», - сказал Лесик. После этого он сел на пол, снял обувь и носки.

В итоге возле Лесика собралась толпа его бывших коллег и журналистов. «Андрюх, ну не исполняй!» - пытался уговорить его прекратить забастовку один из депутатов.

Позже Лесик вызвал скорую помощь и поехал в больницу, чтобы проверить состояние травмированной ноги.

В мае прошлого года депутаты Харьковского горсовета большинством голосов исключили Лесика из числа парламентариев. Инициатива исходила от фракции «Возрождение». Руководитель фракции Геннадий Кернес заявил, что Лесик не занимается местными проблемами, а ведет свою политику, отличающуюся от взглядов команды, с которой он шел на выборы. Лесик пытался опротестовать это решение в суде, но инстанция отказалась вернуть ему депутатский статус.