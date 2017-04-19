Федор Конюхов стал врагом Украины

Российского путешественника Федора Конюхова включили в список врагов Украины сайта «Миротворец» . Информация об этом опубликована в разделе ресурса под названием «Чистилище».

«Миротворец» обвинил Конюхова в незаконном пересечении украинской границы. Речь идет о визите путешественника в Крым.

«Миротворец» представляет собой базу данных по розыску людей, подозреваемых в преступлениях против Украины. Сайт был создан по инициативе депутата Верховной Рады Антона Геращенко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает, что въезд на полуостров с российской территории является нарушением закона. Украинские власти называют законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.