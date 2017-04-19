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Федор Конюхов стал врагом Украины
Российского путешественника Федора Конюхова включили в список врагов Украины сайта «Миротворец». Информация об этом опубликована в разделе ресурса под названием «Чистилище».
«Миротворец» обвинил Конюхова в незаконном пересечении украинской границы. Речь идет о визите путешественника в Крым.
«Миротворец» представляет собой базу данных по розыску людей, подозреваемых в преступлениях против Украины. Сайт был создан по инициативе депутата Верховной Рады Антона Геращенко.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает, что въезд на полуостров с российской территории является нарушением закона. Украинские власти называют законным только один способ посещения Крыма – через Херсонскую область.
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