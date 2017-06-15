«Прощай, немытая Россия»: Путин похвалил Порошенко за знание русской классики

«Знает русскую классику. За это хвалю», — сказала глава российского государства.

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Президент Украины Пётр Порошенко на мероприятии по случаю начала безвизового режима с ЕС процитировал стихотворение русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».