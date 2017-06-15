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«Прощай, немытая Россия»: Путин похвалил Порошенко за знание русской классики
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии похвалил украинского лидера Петра Порошенко за знание русской классики, комментируя его выступление по случаю начала безвиза с ЕС, во время которого Порошенко процитировал стихотворение Михаила Лермонтова.
«Знает русскую классику. За это хвалю», — сказала глава российского государства.
RT ведёт прямую трансляцию.
Президент Украины Пётр Порошенко на мероприятии по случаю начала безвизового режима с ЕС процитировал стихотворение русского поэта Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
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