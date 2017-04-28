ООН оценил потери Запада от санкций против России в $100 млрд

Специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джазаири заявил, что потери западных стран в результате санкций против России составили $100 млрд за три года. Об этом сообщает ТАСС.

"Стоимость санкций с точки зрения потерь дохода стран, которые являлись инициаторами санкций, составляет примерно $3,2 млрд в месяц. Если умножить это на данные трех лет, то показатель составит $100 млрд", - сказал Джазаири.

Он также добавил, что потери России от санкций составили около $52-55 млрд. Джазаири подчеркнул, что меры по адаптации российской экономики к кризисной ситуации оказались эффективными.