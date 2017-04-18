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Путин сравнил МФО со старухой-процентщицей
Владимир Путин сравнил российские микрофинансовые организации со старухой процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Слова главы государства передает телеканал Russia Today.
«Это, действительно, известная бабушка из (старушка-процентщица из произведения «Преступление и наказание». — прим. Рамблер/новости) Достоевского — очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками», — заявил Путин.
Свое заявление Путин сделал в Новгороде на встрече с представителями потребительских и деловых общественных организаций. Президент России отметил, что финансовая безграмотность населения приводит к тому, что люди «откликаются на заманчивые предложения», не имея возможностей исполнить взятые на себя обязательства. 17 марта первый зампред Банка России Дмитрий Тулин сравнил МФО с подпольными игорными конторами по масштабу вовлеченности в них населения. В январе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить деятельность МФО и предложил создать банк для бедных слоев населения.
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