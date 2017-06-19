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В ВГТРК прокомментировали сообщения об уходе Киселева
В ВГТРК опровергли увольнение журналиста Дмитрия Киселёва. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Викторию Арутюнову.
«С такими рейтингами не уходят», — заявила Арутюнова.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Киселёв планирует осенью покинуть свой пост по личным обстоятельствам. Журналист работает в ВГТРК с 2003 года. В настоящее время Киселёв ведет одну из самых популярных программ на телеканале «Россия 1» - «Вести недели». Кроме того, журналист возглавляет международное информагентство «Россия сегодня». В 2014 году Европейский союз наложил на журналиста санкции.
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