Максакова заговорила об убийстве Саакашвили

Такое заявление Максакова сделала в эфире украинского политического ток-шоу «Другая Украина», ведущим которого выступал Саакашвили. По ее словам, политика хотели убить некие «представители криминального мира, срощенные со спецслужбами». «Они не переживали о том, что убьют, но не хотели, чтобы кто-то узнал, что это именно они. То есть и там [в России] Михаил смог заявить о себе так, чтобы показать свою независимость, бунтарские качества, которые серая масса не любит», - заявила она.

Также в ходе ток-шоу вдова Вороненкова рассказала, что ее мужу в России мстили за борьбу с коррупцией. «Ему мстили, приложили все усилия, в 2011 году его хотели назначить аудитором Счетной палаты , но что-то они вдруг позвонили, что-то придумали про него… <…> Дальше началась с ним борьба, постоянная борьба, начали фабриковать дела. <…> Я думаю, в момент, когда он дал показания против [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, он окончательно потерял иммунитет. Человек был безобразно казнен», - заявила она.

В октябре 2016 года Максакова и Вороненков уехали на Украину. Бывший парламентарий заявил, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. Позже он получил украинское гражданство. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве.