СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков.

Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.

Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.