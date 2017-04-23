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ТАСС

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции. Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков.
Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.
Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.
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