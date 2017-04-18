По словам собеседников издания, план Трампа еще не закончен, но госсекретарь все равно показал Путину предварительный вариант и документы, где изложены основные принципы плана.

Известно, что в плане описаны три главных пункта: ликвидация запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» , восстановление стабильности во всех регионах Сирии и обеспечение политического перехода в стране.

администрации президента Трампа настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо.

Отмечается, что Тиллерсон не настаивал на скорейшем ответе, но просил российского лидера все обдумать.