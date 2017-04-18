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Тиллерсон привез Путину "секретный" план Трампа
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву на прошлой неделе рассказал президенту России Владимиру Путину о плане американского лидера Дональда Трампа по Сирии. Об этом со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщает Ассошиэйтед Пресс.
По словам собеседников издания, план Трампа еще не закончен, но госсекретарь все равно показал Путину предварительный вариант и документы, где изложены основные принципы плана.
Известно, что в плане описаны три главных пункта: ликвидация запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», восстановление стабильности во всех регионах Сирии и обеспечение политического перехода в стране.
В администрации президента Трампа настаивают, что для урегулирования конфликта в Сирии участие России необходимо.
Отмечается, что Тиллерсон не настаивал на скорейшем ответе, но просил российского лидера все обдумать.
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