Курдские отряды уничтожили более 80 террористов на подступах к Ракке

Отряды вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) форсируют наступление на город Ракка, где находится главный форпост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила официальный представитель СДС Джихан Шейх-Ахмед, за истекшие 12 дней с начала четвертого этапа операции под кодовым названием "Гнев Евфрата" курдские бойцы, которые составляют костяк СДС, уничтожили 84 наемника в рядах ИГ, включая полевого командира Абу Сумейя.

Поддержку с воздуха им оказывают ВВС коалиции во главе с США, передает агентство Firate. По словам Шейх-Ахмед, операция началась с перекрытия основных дорог, связывающих Ракку с Алеппо, Дамаском и Дейр-эз-Зором. К настоящему моменту силы СДС освободили на подступах к форпосту ИГ два города и свыше 20 селений и ферм.

"Пять дней назад, несмотря на военные действия, наши бойцы навели понтонный мост через водный канал между населенными пунктами Умм-Тенек и Кабаш, что позволило открыть безопасный коридор для выхода мирного населения, - отметила представитель СДС. - Им воспользовалось 10 тыс. жителей, которые эвакуированы в безопасные зоны".

По сведениям Шейх-Ахмед, сейчас основные бои развернулись в долине Вади-Джалляб к северу от Ракки (520 км от Дамаска). На западном фронте курдские бойцы наступают на селение Муазила, на восточном - они атакуют высоты Джебель-Шаер.