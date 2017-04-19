Демократы решили сместить Трампа

Сенатор Эрл Блюменауэр предложил пересмотреть 25-ю поправку к Конституции США, которая регламентирует досрочное прекращение полномочий главы государства. Демократ хочет наделить бывших президентов и вице-президентов США правом определять, «подходит ли новый глава государства для работы».

«Трудно представить группу, которая могла бы лучше выяснить, способен ли президент выполнять свои обязанности. Когда возникают вопросы о способности президента работать, то в интересах страны необходимо создать эффективный механизм», - заявил Блюменауэр.

Для внесения изменений в основной документ США необходимо согласие министров и двух третей обеих палат Конгресса.

Ранее Блюменауэр уже выражал озабоченность в связи с «неустойчивым» поведением Трампа. По его мнению, опасения вызывают заявления главы государства об обмане избирателей на выборах, а также слова Трампа о том, что во время его инаугурации было солнечно, хотя на самом деле шел дождь.