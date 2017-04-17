В пресс-службе Усманова обвинили Навального во лжи

«[Алексей] Навальный (оппозиционер, основатель ФБК — прим. «Ленты.ру» ), как всегда, навалил лжи. Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, он подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения. При этом Навальный не смог удержаться и снова соврал, что Алишер Усманов — резидент Швейцарии и не платит налоги в России», — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что комментарии относительно сделки со «Соцгоспроектом» уже были сделаны. «Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты», — заключили представители бизнесмена.

Ранее 17 апреля стало известно, что Люблинский суд Москвы принял к производству иск Усманова к Навальному и ФБК. В суде отметили, что финансовых претензий у предпринимателя к оппозиционеру нет, он добивается только опровержения сведений, по его мнению, не соответствующих действительности.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация в начале марта материалов ФБК, в которых утверждается, что Усманов, основатель USM Holdings, якобы передал участок с домом в селе Знаменское на Рублевско-Успенском шоссе в дар фонду «Соцгоспроект». Главой наблюдательного совета организации, как отмечается, является Илья Елисеев — однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева . Усманов пояснил, что обменял усадьбу в Знаменском на предложенную «Соцгоспроектом» землю площадью 12 гектаров рядом с его загородным домом на Рублевском шоссе. Однако, по словам Навального, участок в 12 гектаров, о котором говорит Усманов, не имеет отношения к фонду.

Медведев, в свою очередь, назвал якобы собранный на него компромат чушью.