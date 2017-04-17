Полковник МВД Украины Всеволод Стеблюк заявил, что знает способ вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс. По его словам, нужно сровнять территории с землей.

Как сообщает портал rusvesna.su, представитель МВД не видит дипломатических путей, которые помогли бы решить конфликт в Донбассе. По мнению Стеблюка, стороны ненавидят друг друга.

Также полковник рассказал, что в Донбассе не осталось сторонников Украины. Он считает, что жители ЛНР и ДНР предпочитают отмежеваться от остальной страны.