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Сровнять с землей: украинский полковник придумал, как "вернуть" Крым и Донбасс
Полковник МВД Украины Всеволод Стеблюк заявил, что знает способ вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс. По его словам, нужно сровнять территории с землей.
Как сообщает портал rusvesna.su, представитель МВД не видит дипломатических путей, которые помогли бы решить конфликт в Донбассе. По мнению Стеблюка, стороны ненавидят друг друга.
Также полковник рассказал, что в Донбассе не осталось сторонников Украины. Он считает, что жители ЛНР и ДНР предпочитают отмежеваться от остальной страны.
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