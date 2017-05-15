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Путин высказался о "Евровидении"
Президент России Владимир Путин заявил, что решение отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который состоялся в Киеве, было правильным. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам своего участия в форуме «Один пояс – один путь», сообщает «Интерфакс».
По мнению главы государства, действующие киевские власти не в состоянии провести подобное мероприятие.
Путин также отметил, что все россияне, которые хотели посмотреть шоу, всегда могли открыть трансляцию в интернете.
Финал конкурса прошел в субботу, 13 мая. Победителем стал певец из Португалии Сальвадор Собрал. Всего в 2017 году в мероприятии приняли участие представители 42 стран.
Ранее Служба безопасности Украины запретила российской конкурсантке Юлии Самойловой на три года въезд на территорию страны из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. В связи с этим Россия отказалась от участия в конкурсе и от трансляции самого мероприятия.
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