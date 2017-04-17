Дочь российского магната вошла в список самых красивых миллионерш мира

Россиянка Анна Анисимова попала в топ-10 самых красивых миллионерш мира. Об этом сообщает портал Trendchaser

Состояние девушки превышает 2 миллиарда долларов. Анисимова с 1991 года живет в США, где занимается продажей недвижимости. Россиянка замужем за руководителем кинокомпании Sunrise Pictures Питером Шафером.

Анна Анисимова Фото: Flutter, Bow Street Films