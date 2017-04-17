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Дочь российского магната вошла в список самых красивых миллионерш мира
Россиянка Анна Анисимова попала в топ-10 самых красивых миллионерш мира. Об этом сообщает портал Trendchaser.
Состояние девушки превышает 2 миллиарда долларов. Анисимова с 1991 года живет в США, где занимается продажей недвижимости. Россиянка замужем за руководителем кинокомпании Sunrise Pictures Питером Шафером.
Анна Анисимова Фото: Flutter, Bow Street Films
Анна Анисимова – младшая дочь предпринимателя Василия Анисимова, который владеет компанией Coalco и является совладельцем "Металлоинвест". В топ-10 самых красивых миллионерш мира также вошла дочь американского президента Иванка Трамп. Ее состояние составляет 3 миллиарда долларов. Кроме того, в рейтинг попала дочь бывшего мэра Нью-Йорка Джорджина Блумберг, чье состояние составляет 11, 5 миллиардов долларов.
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