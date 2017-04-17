Песков призвал разделять позицию Кремля и мнение телеведущего Киселева

По его словам, мнение телеведущего часто совпадает с мнением официальной Москвы, но не всегда.

«Обычно близка - это, действительно, так, но не каждый раз… Все-таки во многом это авторское телевидение, это итоговая авторская программа Дмитрия Киселева. Вы знаете, что это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим международным мировоззрением… Поэтому это не нужно отождествлять как-то с официальной позицией, это авторское телевидение», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» на ВГТРК заявил, что президент США Дональд Трамп становится менее предсказуемым, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В рамках празднования 18-летия Живого Журнала c 17 по 21 апреля блогеры ЖЖ комментируют новости на портале Рамблер. Новость об отношении Кремля к Дмитрию Киселеву прокомментировал популярный блогер LiveJournal Алексей Наседкин NASEDKIN.

"Конечно, психически нездоровым выглядеть в глазах общественности никому не хочется. Особенно - циничным и бессовестным психически нездоровым. Постоянные зрители “Вестей недели” хорошо помнят и “радиоактивный пепел”, и “англичанка гадит” и многие другие, мягко говоря, неоднозначные умозаключения главного российского телекиллера Дмитрия Киселёва, за которым в интернете даже закрепилось обидное прозвище “гипножаба”.

Но ведь у нас как принято считать? Всё, что выливается из федеральных каналов – автоматически ассоциируется с “рукой Кремля”. А этой самой руке вовсе не улыбается прослыть в народе очередной гипножабой. Вот Кремль устами неунывающего Пескова и открестился – мол, это не мы, это Киселёв всё сам напридумывал и палки поперегибал. А мы белые и пушистые. Так что пусть очередные угрозы в адрес США, репортажи из загнивающей Гейропы и ужасы "мировой закулисы" останутся на совести “именитого аналитика”.