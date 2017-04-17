КНДР представила новый вид войск

В Северной Корее создали новый вид вооруженных сил — специальные тактические войска. Об этом сообщает Yonhap.

По данным агентства, новый вид войск был представлен на военном параде в честь 105-й годовщины дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

По информации Yonhap, до этого в северокорейских парадах участвовали только «военно-морской флот, военно-воздушные силы и стратегические силы».

«Военные офицеры, принадлежащие к специальным войскам, прошли в строю с черным камуфляжем на лицах и в темных солнечных очках», - отмечает агентство. Они несли в руках винтовки нового типа, а на их головах были надеты шлемы с приборами ночного видения.

Аналитики Yonhap предположили, что в специальных войсках служат столько же человек, сколько в ВВС или ВМС КНДР. По мнению собеседников агентства, создание новых сил направлено на противодействие операции Южной Кореи и США.

На прошлой неделе стало известно, что ударная группа американских ВМС во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» направилась из Сингапура к берегам Корейского полуострова. Сообщалось, что это связано с ядерной угрозой, исходящей от Северной Кореи, и наращиванием военного потенциала КНДР.

Авианосная группа прошла через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. В состав ударной группы ВМС США, по данным СМИ, входит подлодка, несущая 154 ракеты типа «Томагавк».

Кроме того, американские военные, базирующиеся на японском острове Окинава, начали принимать меры для возможного перехвата ракет КНДР.

Шестнадцатого апреля в Вооруженных силах Южной Кореи заявили о неудачном пуске баллистической ракеты КНДР.