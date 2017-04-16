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Король Саудовской Аравии выступил за развитие отношений с Россией по всем направлениям
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдельазизом Аль Саудом. Фотография спикера, сделанная во дворце короля, вызвала живейший интерес в соцсетях - Валентина Ивановна оделась, как принято у мусульманок.
В соцсетях началось активное обсуждение фотографии, опубликованной на сайте Совфеда. Из фото можно сделать вывод, что на встречу с королем спикер надела платок и плотное платье, полностью закрывающее фигуру.
Таким образом, Валентина Матвиенко пришла во дворец, соблюдая мусульманский этикет в одежде.
В частности, пользователи обсуждают, чем руководствовалась Валентина Матвиенко - уважением к обычаям и традициям мусульман или дипломатическим протоколом.
Ранее лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен отказалась надевать платок на встречу с верховным муфтием Ливана. В итоге встреча была отменена.
Встреча спикера Совфеда РФ и короля Саудовской Аравии состоялась в рамках официального визита делегации Совфеда в Саудовскую Аравию, передает пресс-служба Совета Федерации.
В ходе встречи были затронуты вопросы сотрудничества в экономике и культуре, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Собеседники высказались за продолжение диалога и необходимость совместной борьбы с международным терроризмом.
«Король Сальман Бен Абдельазиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия», - говорится в сообщении Совфеда.
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