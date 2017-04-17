Астрономы: в среду с Землей сблизится крупный опасный астероид

В ночь с 19 на 20 апреля рядом с Землей пролетит опасный астероид 2014 JO25. Последний раз на таком близком расстоянии от нашей планеты небесное тело пролетало 400 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-обсерватории Slooh.

«Сближение «Скалы» с Землей не будет опасным для нашей планеты, так как она пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Размеры, близость и скорость движения этого астероида в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести такие «обломки» космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день», — говорится в сообщении обсерватории.

Астероид был открыт в 2014 году с помощью телескопа Маунт-Леммон. Согласно различным данным, его размер может составлять от 640 метров до 1,5 километра. С 19 на 20 апреля небесное тело пройдет от Земли на расстоянии 1,77 миллиона километров. Ученые подчеркивают, что астероид будет лететь с рекордно высокой скоростью – 33 метра в секунду. На нашей планете небесное тело будет хорошо видно за счет своей блестящей поверхности. Астероид 2014 JO25 входит в список PHA - объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.