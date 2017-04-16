Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге ушло под воду

Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге затопило из-за прорыва трубы. ЧП произошло утром 16 апреля неподалеку от остановки «Платформа Пулково».

Из-за происшествия вода вытекла на проезжую часть и залила три полосы. Движение транспорта в сторону Пушкина ограничена.

Пользователи Сети публикуют последствия затопления. На размещенных в Интернете кадрах видно, как машины медленно движутся по затопленной дороге.