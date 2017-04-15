CNN: Трампу не победить Ким Чен Ына

«Ким Чен Ын не сумасшедший. Ким Чен Ын не иррационален. Он явно не глуп. Мы, американцы, часто совершаем ошибку, полагая, что наши враги иррациональны или глупы. Когда какой-то мировой лидер поступает иначе, чем от него ожидают, это объясняют тем, что он что-то недопонимает»,-- пишет автор, отмечая, что американцы почему-то ждут, что «любая другая нация будет с радостью принимать то, чего от нее хочет Вашингтон».

Кристол пишет, что Кин Чен Ына можно обвинить в ряде пугающих поступков, в том числе убийстве своего брата, но многие их этих действий зачастую являются «частью процесса консолидации власти» и вполне вписываются в нормы политической системы КНДР.

Дональд Трамп далеко не всегда мыслит последовательно, считает Кристол. В отличие от Ким Чен Ына, который четко сконцентрирован конкретной задаче – «выживании режима», у Трампа внимание как четырехлетнего ребенка. «Лидер КНДР может оказаться гораздо более мудрым игроком на международной арене , чем Трамп», -- пишет Кристол.

Автор статьи считает ошибочным расчет Трампа на то, что в ходе переговоров он смог бы убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия. «Было бы глупо полагать, что Трамп сможет обыграть Ким Чен Ына», — пишет автор. По его мнению, несмотря на рост напряженности в регионе, грамотных решений северокорейской проблемы пока нет.