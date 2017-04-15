Киев лишает оснований передачу Крыма УССР

Если инициатива правительства Украины об отмене действия в стране всех законов советского периода будет реализована, она фактически лишит страну оснований претендовать на Крым. Ведь документ, обосновывающий его передачу в состав УССР, был принят в 1954 году. Об этом заявил лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук , сообщает ТАСС

«Если отменить все нормативные акты времен СССР, то, значит, и закон Украинской ССР от 17 июня 1954 года, согласно которому Крымская область была внесена в украинскую Конституцию», - отметил Медведчук, подчеркнув, что автор этой инициативы - министр юстиции Павел Петренко –фактически «отказывается от принадлежности Крыма Украине».

По мнению лидера «Украинского выбора», все это происходит в рамках декоммунизации. Он также напомнил об инициативе вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко с переносом Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября. Медведчук предположил, что следующей абсурдной мерой может стать «отмена советской таблицы умножения» как не соответствующей «демократическим принципам» и переход на новую «более европейскую таблицу».

12 апреля кабинет министров Украины одобрил законопроект о прекращении действия всех законов, актов министерств и ведомств СССР, принятых до дня провозглашения независимости Украины. Документ направлен на рассмотрение парламента.