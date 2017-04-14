«Хоть кол на голове теши»: МИД объяснил речь Сафронкова

Ранее российский дипломат в резкой манере ответил своему коллеге из Великобритании Мэттью Райкрофту. Сафронков потребовал от него «смотреть и не отводить глаза» и не оскорблять Россию.

«Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного совета ОЗХО , вывести просто не получается», - сказал Рябков.

По его словам, в том случае если бы Сафронков продолжил разговор «преисполненный полного уважения и почтения», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми».

«Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая — про глаза и росу», — добавил Рябков.

Замминистра отметил, что сейчас о своем поведении должны подумать представители Запада, а Сафронков сказал то, что и требовалось.