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«Хоть кол на голове теши»: МИД объяснил речь Сафронкова
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ведомство удивлено реакцией западных коллег на выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее российский дипломат в резкой манере ответил своему коллеге из Великобритании Мэттью Райкрофту. Сафронков потребовал от него «смотреть и не отводить глаза» и не оскорблять Россию.
«Это крайне странно слышать от наших западных коллег, которые из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики. В конечном итоге настает момент, когда нужно послать серьезный эмоциональный сигнал, иначе из состояния такого политического зомбирования тех, кто сидит за одним с нами столом в зале Совбеза или Исполнительного совета ОЗХО, вывести просто не получается», - сказал Рябков.
По его словам, в том случае если бы Сафронков продолжил разговор «преисполненный полного уважения и почтения», то «эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми».
«Потому что этим превосходительствам, если употребить наши поговорки, все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им, этим превосходительствам. Есть еще пословица другая — про глаза и росу», — добавил Рябков.
Замминистра отметил, что сейчас о своем поведении должны подумать представители Запада, а Сафронков сказал то, что и требовалось.
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