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Опубликовано видео с места падения актера Степанова
В интернете появилось видео, демонстрирующее, как врачи увозят актера Василия Степанова после падения из окна. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На записи видно, как врачи скорой помощи закрепляют 31-летнего артиста на носилках и выносят из подъезда. Как отмечает РЕН ТВ, предположительно, Степанов упал на козырек пятиэтажки.
О том, что Степанов выпал из окна своей московской квартиры, СМИ сообщили 12 апреля. Очевидцы рассказали журналистам, что актер сидел на подоконнике, но не смог сохранить равновесия. По предварительным данным, в результате падения он получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.
Брат Степанова рассказал РЕН ТВ, что актер уже вернулся из больницы домой.
Степанов сыграл главную роль - Максима Каммерера - в фильме «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука, снятом в 2009 году. После роли в этой картине в карьере Степанова начался кризис. Его бывший агент Сергей Рублев заявлял, что актер не выдержал свалившейся на него славы. В декабре прошлого года Степанов попал в больницу, сломав тазобедренную кость и два позвонка.
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