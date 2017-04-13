Опубликовано видео с места падения актера Степанова

На записи видно, как врачи скорой помощи закрепляют 31-летнего артиста на носилках и выносят из подъезда. Как отмечает РЕН ТВ, предположительно, Степанов упал на козырек пятиэтажки.

О том, что Степанов выпал из окна своей московской квартиры, СМИ сообщили 12 апреля. Очевидцы рассказали журналистам, что актер сидел на подоконнике, но не смог сохранить равновесия. По предварительным данным, в результате падения он получил перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Брат Степанова рассказал РЕН ТВ, что актер уже вернулся из больницы домой.