Москвичам хотят предоставить право отказаться от участия в реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает зафиксировать в законе право жителей пятиэтажек отказаться от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья.

"В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы горожан… При желании жители пятиэтажек смогут принять решение об отказе от участия в программе реновации на общем собрании собственников жилья", — сообщается на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".