Россиянам вернули доступ к PornHub

Роскомнадзор разблокировал порносайт PornHub, который ранее был запрещен в России. Решение о снятии блокировки суд вынес еще на прошлой неделе в пятницу, 7 апреля. Однако ведомство предпочло не афишировать информацию. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

Теперь при открытии ресурса в окне появляется сообщение о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователя также просят подтвердить свой возраст.

При этом, несмотря на отмену блокировки, на сайте единого реестра ресурс до сих пор указан как заблокированный.

Решение о блокировке PornHub вынес Бутурлиновский районный суд Воронежской области в 2016 году.

На территории России также был заблокирован популярный порносайт Brazzers. Данное решение было принято Большеглушицким районным судом Самарской области 31 октября прошлого года. В материалах дела было указано, что ресурс может оказывать негативное воздействие на психику человека в том числе и на детскую.

В июне 2016 года по тем же причинам был заблокирован и сайт YouPorn.