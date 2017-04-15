Кнут и пряник: США отказались от удара по КНДР в пользу политики давления

Президент США Дональд Трамп отказался от удара по Северной Корее и предпочел политику давления военным атакам. Такие меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове были предложены на совещании советников президента. Об этом сообщает Associated Press.

По данным источника агенства, американскому лидеру предлагали начать военные действия в КНДР и организовать свержение правительства страны. Но в конечном итоге было решено продолжить политику "давления" предыдущей администрации.

Основной задачей США остается полная денуклеаризация КНДР.

Напомним, сегодня, 15 апреля, в Северной Корее проходит парад в честь 105-летия со дня рождения первого лидера Ким Ир Сена.