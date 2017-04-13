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Евгения Осина обворовали собутыльники
Знакомые российского певца Евгения Осина, которых он сам пригласил к себе в гости домой, обокрали артиста после застолья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
51-летний певец подал заявление в правоохранительные органы в среду, 12 апреля.
«Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного - пять мобильных телефонов и деньги», - рассказал источник издания.
Он также отметил, что уголовное дело по данному факту уже возбуждено. Сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемых.
Ранее Евгений Осин был очень популярен. Его песни находились на вершинах всех российских хит-парадов. Главным его хитом была песня «Плачет девушка». На концерты Осина ходил даже первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. Однако в какой-то момент артист неожиданно пропал. Позже выяснилось, что Осин пошел работать в школу обычным учителем музыки.
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