Евгения Осина обворовали собутыльники

Знакомые российского певца Евгения Осина , которых он сам пригласил к себе в гости домой, обокрали артиста после застолья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

51-летний певец подал заявление в правоохранительные органы в среду, 12 апреля.

«Накануне в полицию обратился Евгений Осин с заявлением о том, что из его квартиры пропали личные вещи. По словам артиста, это случилось сразу после ухода трех его знакомых, двух женщин и мужчины, с которыми он устроил застолье. Среди похищенного - пять мобильных телефонов и деньги», - рассказал источник издания.

Он также отметил, что уголовное дело по данному факту уже возбуждено. Сотрудники полиции приступили к розыску подозреваемых.