Президент США Дональд Трамп перепутал Сирию с Ираком, когда говорил о ракетном ударе по арабской республике. Глава государства допустил курьезную ошибку в интервью Fox News. Телеканал публикует видео с оговоркой Трампа в своем аккаунте в Twitter

«Я сидел за столом, мы (с председателем КНР Си Цзиньпином – Рамблер/новости) закончили ужин и ели десерт, у нас был самый прекрасный кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели. Председатель наслаждался им. И я получил сообщение от генералов. Тогда я сказал: господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить: мы только что запустили 59 ракет по Ираку», — заявил Трамп.

Ведущая напомнила главе США, что ракетный удар был нанесен по сирийской авиабазе, после чего Трамп исправился. Американский президент назвал удар «удивительным и гениальным» и добавил, что «никто даже близко не может соперничать» с военными технологиями США.

7 апреля с американских кораблей был нанесен ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек. Трамп назвал обстрел ответными мерами на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, ответственность за которую в Белом доме возлагают на сирийские власти. В результате той трагедии погибли не менее 89 человек, больше 557 человек пострадали. Дамаск все обвинения отрицает.