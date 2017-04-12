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В Москве завершились переговоры Лаврова и Тиллерсона
В Москве завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры между Лавровым и Тиллерсоном продолжались более пяти часов. Тиллерсон вернулся в гостиницу, где остановилась американская делегация. Госсекретарь не стал общаться с журналистами, собравшимися в холле.
Американская делегация во главе с Тиллерсоном прибыла в Москву 11 апреля. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны обсудят кризис в Сирии, Ливию, Северную Корею, ситуацию на Украине.
В МИД РФ ранее отмечали, что в настоящий момент отношения между Москвой и Вашингтоном переживают «самый сложный период с окончания «холодной войны», и выражали надежду на конструктивный диалог.
Незадолго до своего визита в Россию Тиллерсон заявил, что российским властям нужно выбрать между США и сирийским президентом Башаром Асадом.
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