В Москве завершились переговоры Лаврова и Тиллерсона

Переговоры между Лавровым и Тиллерсоном продолжались более пяти часов. Тиллерсон вернулся в гостиницу, где остановилась американская делегация. Госсекретарь не стал общаться с журналистами, собравшимися в холле.

Американская делегация во главе с Тиллерсоном прибыла в Москву 11 апреля. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны обсудят кризис в Сирии, Ливию, Северную Корею, ситуацию на Украине.

МИД РФ ранее отмечали, что в настоящий момент отношения между Москвой и Вашингтоном переживают «самый сложный период с окончания «холодной войны», и выражали надежду на конструктивный диалог.