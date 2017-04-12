Роскомнадзор сообщил, что принял меры воздействия на Первый канал

Роскомнадзоре сообщили, что в отношении Первого канала приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков программы "Пусть говорят", касающихся несовершеннолетней Дианы Шурыгиной

"В соответствии с действующим законодательством приняты адекватные меры административного воздействия (в отношении Первого канала)", — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

Комментарий Первого канала агентству получить пока не удалось.