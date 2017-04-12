Порошенко заявил о готовности выдвинуть танки на передовую в Донбассе

Украинские танки в любой момент могут выдвинуться к линии соприкосновения в Донбассе - с таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко . Его слова передает телеканал «112 Украина»

«Все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (к линии соприкосновения — Рамблер/новости) в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», — заявил Порошенко.

Свое заявление глава государства сделал в ходе посещения танковой бригады на территории Луганской области, подконтрольной Киеву. Порошенко подчеркнул, что крупнокалиберная артиллерия и танки отведены с линии соприкосновения в соответствии с минскими договоренностями.

1 апреля украинские вооруженные силы прекратили огонь в Донбассе по приказу Порошенко. Перемирие было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы в Минске. Несмотря на соглашение о прекращении огня, ополченцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащие Украины неоднократно нарушали договоренности.

Минские соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Германии и Франции в феврале 2015 года. Документ предполагает отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения, проведение выборов в Донбассе и закрепление за регионом особого статуса.