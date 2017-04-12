Кириенко получил новую должность

Президент РФ Владимир Путин назначил первого замглавы своей администрации Сергея Кириенко заместителем председателя президентской комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссия по вопросам госслужбы занимается подготовкой предложений для президента по совершенствованию правового и организационного обеспечения госслужбы, по выработке политики эффективного использования резерва управленческих кадров и по вопросам стратегии развития кадрового потенциала.