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Кириенко получил новую должность
Президент РФ Владимир Путин назначил первого замглавы своей администрации Сергея Кириенко заместителем председателя президентской комиссии по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Также этим указом Путин включил в состав комиссии Светлану Чупшеву, занимающую должность гендиректора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Комиссия по вопросам госслужбы занимается подготовкой предложений для президента по совершенствованию правового и организационного обеспечения госслужбы, по выработке политики эффективного использования резерва управленческих кадров и по вопросам стратегии развития кадрового потенциала.
Кириенко был назначен замглавы администрации президента 5 октября 2016 года. Он начинал работу в комсомоле, был министром топлива и энергетики, а в 1998 году недолго исполнял обязанности премьер-министра. Кириенко стал самым молодым главой правительства в истории России, заняв этот пост в 35 лет. На время его премьерства пришелся дефолт.
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