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"Теперь можете кричать": Лавров сделал замечение американским журналистам

В начале переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, когда Лавров и Тиллерсон вошли в зал американские журналисты «истошно» закричали «mister Lavrov, mister Lavrov». «Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили. - Кто вас учил манерам? - как бы оправдывая американок перед канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчелами - символом царской мудрости, спросил глава МИД», - рассказала Захарова (орфография и пунктуация автора сохранены).
После этого, по словам представителя МИД, «все затихли», Лавров произнес речь, дал слово Тиллерсону, а потом сказал журналистам: «Теперь можете кричать, если хотите».
Во вторник, 11 апреля, Тиллерсон прибыл в Москву с рабочим визитом. В среду днем началась его встреча с Лавровым. До официального начала переговоров оба дипломата около 20 минут беседовали за закрытыми дверьми. СМИ сообщали, что 12 апреля Тиллерсон также будет принят президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что есть «определенная вероятность» этой встречи. В центре переговоров будет ситуация в Сирии, осложнившаяся после ракетного удара США по авиабазе правительственных войск.
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