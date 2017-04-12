Американского сенатора попросили заключить Собчак и Бузову в Гуантанамо

По данным издания, пранкеры рассказали Шифу, что Собчак и Бузова собирали компромат на президента США Дональда Трампа . «Собчак и Бузова очень скоро прибудут на Украину, и мы можем арестовать их и доставить в ваше посольство. Мы также можем экстрадировать их в вашу страну, и там вы можете поместить их в вашу тюрьму Гуантанамо», - заявили они.

По легенде, придуманной пранкерами, Бузова встретилась с Трампом в Нью-Йорке после конкурса «Мисс Вселенная -2013» и сделала его интимные фото, после чего отправила их своей подруге Собчак, а та - президенту РФ Владимиру Путину . Организаторы розыгрыша также сообщили Шифу, что в деле был замешан российский музыкант и разведчик Аркадий Укупник

Сенатор якобы сказал им в ответ, что ФБР заинтересовано в получении информации о сборе компромата на Трампа, и готово обсуждать условия предоставления данных.

В январе издание BuzzFeed опубликовало 35-страничное досье о российском компромате на Трампа. В частности, в документе говорилось, что во время одной из поездок в Москву миллиардер жил в отеле «Ритц-Карлтон» и заказывал проституток. В номере якобы были установлены скрытые видеокамеры, а также велась прослушка.