Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира

Министр внутренних дел наградил медалью «За доблесть в службе» младшего инспектора-кинолога Дениса Садкова, который спас упавшего на рельсы пассажира в московском метро. Об этом сообщает Первый канал.

Инцидент произошел на станции метро «Пушкинская».

«Обходил территорию на предмет посторонних предметов и услышал крики граждан. Подойдя к краю платформы, увидел гражданина, который стоял среди путей, никак не реагировал на просьбы граждан лечь в желоб. Увидев, что в тоннеле появился свет, прыгнул, уложил его в желоб. Дальше увидел фары, прижал его голову – все», - рассказал Садков.

Оказалось, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не устоял на платформе и упал на рельсы, но даже не понял, что произошло.